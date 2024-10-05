السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية قرغيزستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة بيشكك عاصمة جمهورية قرغيزستان، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة لدى قرغيزستان بالإنابة المستشار سعد بن عبدالله الضويان، ونائب رئيس قسم تطوير السياسات بالديوان الرئاسي أكتيابر قاباليايف، ومعالي النائب الأول لوزير العمل والضمان الاجتماعي والهجرة بالجمهورية القرغيزية السيدة قيال جانوزاقوفا، و فريق من المركز، ووسائل الإعلام القرغيزية.

ويستهدف المشروع توزيع 8100 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها أكثر من 35.000 ألف فرد.

وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة في جمهورية قرغيزستان بأن هذه المساعدات تعد امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية ودورها الريادي على مستوى العالم في مجالات العمل الخيري والإنساني والإغاثي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مما يجسد اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بدعم الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم.

وأشار المسؤولون في الجانب القرغيزي بدورهم إلى أهمية المشروع ودوره الكبير في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في بلادهم، مشيدين بالجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في قرغيزستان.

ويأتي ذلك في إطار الدور المعهود للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم بمختلف مجالات العون الإنساني.

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