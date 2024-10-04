السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ البرنامج التدريبي التطوعي الثالث والرابع لمتضرري الزلازل في ولاية هاتاي بتركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التدريبي التطوعي الثالث والرابع لمتضرري الزلازل من السوريين والأتراك في ولاية هاتاي بجمهورية تركيا، والمقام خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر 2024م، وذلك بمشاركة 20 متطوعًا في مختلف المجالات.

وقام الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم دورات متقدمة في التمكين الاقتصادي في مجالات الخياطة والتطريز، والتبريد والتكييف وصيانة المكيفات، بالإضافة إلى دورات في تقنية الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي وصيانة الحاسب الآلي، استفاد منها 91 فردًا، إلى جانب تقديم جلسات علاجية ودورات توعوية في الدعم والتمكين النفسي والإسعافات الأولية النفسية لمتضرري الزلزال، فضلاً عن تقديم أساسيات الإسعافات الأولية للمبصرين وللمكفوفين، استفاد منها 217 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر دخلهم لهم وتحسين مستواهم المعيشي، فضلًا عن تعزيز جهود التنمية في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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