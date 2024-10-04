السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 20 عملية جراحية في مجال الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية في السلفادور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بإجراء 20 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، وذلك ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية في مدينة سان سلفادور بجمهورية السلفادور، والمقام خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2024م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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