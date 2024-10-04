السعودية | “تعليم الحدود الشمالية” يدعو الطلبة للمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، الطلاب والطالبات للمشاركة في جائزة المستثمر الذكي الخليجي، التي أطلقتها هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتعزيز الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي وتحفيزهم على إيجاد محتوى توعوي، وإنتاج مواد إبداعية تسهم في إثراء ثقافة التعاملات المالية والاستثمارية.

وأفادت إدارة التعليم بالمنطقة، أن التسجيل سيكون عبر برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي “مُلم” https://mulimgcc.org/ ، الذي تم إطلاقه تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال عدد من الحملات والفعاليات التوعوية التي يقدمها البرنامج، مبينة أن آخر موعد للمشاركة 28 فبراير 2025.

وتستهدف الجائزة طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي وبرامج التربية الخاصة من جميع المراحل الدراسية في أربعة مسارات: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة، من خلال تقديم أفكار إبداعية في الادخار والتخطيط المالي والتوفير، والإسراف والمصروف والاستثمار، والإنفاق السليم والمال والعملات، والاحتيال المالي، والحصالة والتبذير وتخضع جميع المشاركات للتقييم من خلال لجنة متخصصة، لاختيار الفائزين من كل مسار، وتبلغ إجمالي قيمة جوائز المستثمر الذكي مليون ريال.

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