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شكرا لقرائتكم خبر عن إثراء تجربة ضيوف الرحمن.. تفاصيل زيارة وزير الحج لطاجيكستان وتركمانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارته الرسمية لدول آسيا الوسطى، شملت طاجيكستان وتركمانستان، وذلك على رأس وفد رفيع من قيادات منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
وعقد خلال الزيارة العديد من اللقاءات التشاورية والتعريفية، ومناقشة السُبل الممكنة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وكل من طاجيكستان وتركمانستان في قطاع خدمات المعتمرين والزوار، لتحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن كي يؤدوا نُسكهم بكل يُسر وسهولة.
واستهلّ وزير الحج والعمرة زيارته الرسمية إلى طاجيكستان بلقاء النائب الأول لرئيس الوزراء الطاجيكي، حاكم خالق زاده، كما التقى أيضًا رئيس مجلس النوّاب الأعلى لطاجيكستان محمد طاهر ذاكر زاده، كما عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس لجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم، سليمان زاده، والجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوّار من الجانب الطاجيكي.
كما شهد توقيع محضر اتفاق بين وكالة الطيران المدني لدى حكومة طاجيكستان، والهيئة العامة للطيران المدني بحضور رئيس الهيئة عبدالعزيز الدعيلج.
كما تضمنت الزيارة لقاءات وجلسات تعريفية في مجلس نُسك للشركات الطاجيكية، للتعريف بالفرص التي تتيحها منصة "نُسك" في التخطيط لرحلة العُمرة، واستكشاف الوجهات السياحية والإثرائية للمعتمرين والزوار القادمين من طاجيكستان.
كما التقى يرافقه رئيس هيئة الطيران المدني، مدير عام وكالة النقل والاتصالات لدى مجلس الوزراء التركماني مامدخان تشاقييف، وقد أبدى الجانب التركماني شكرهم وتقديرهم لما تقدمه المملكة من عناية واهتمام وتسهيلات لضيوف الرحمن من تركمانستان، إضافة إلى بحث سُبل التعاون والتنسيق لتطوير الخدمات والإجراءات في رحلة المعتمر التركماني.
وتأتي الزيارات امتدادًا لجهود التواصل الدولي، كجزء من أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تلبية تطلعات المعتمرين والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، من خلال تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ وضمان تحسين تجربة ضيوف الرحمن في كافة جوانب رحلتهم، وتمكين استضافة المزيد من المعتمرين والزوار بكل سهولة ويُسر.
وعقد خلال الزيارة العديد من اللقاءات التشاورية والتعريفية، ومناقشة السُبل الممكنة لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وكل من طاجيكستان وتركمانستان في قطاع خدمات المعتمرين والزوار، لتحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن كي يؤدوا نُسكهم بكل يُسر وسهولة.
ضيوف الرحمنورحّب وزير الحج والعمرة بضيوف الرحمن القادمين من دول آسيا الوسطى وتحديدًا طاجيكستان وتركمانستان، عبر مُختلف المنافذ وعلى مدار العام، تأكيدًا على التزام وحرص المملكة العربية السعودية بالعناية بضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين بأداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة، حيث تُولي حكومة المملكة اهتمامًا بالغًا بضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وتسعى لتوفير أفضل الخدمات وتقديم كل ما من شأنه تعزيز تجربتهم، وتحقيق راحة وسلامة المعتمرين والزوار.
واستهلّ وزير الحج والعمرة زيارته الرسمية إلى طاجيكستان بلقاء النائب الأول لرئيس الوزراء الطاجيكي، حاكم خالق زاده، كما التقى أيضًا رئيس مجلس النوّاب الأعلى لطاجيكستان محمد طاهر ذاكر زاده، كما عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس لجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم، سليمان زاده، والجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوّار من الجانب الطاجيكي.
تيسير رحلة المعتمرينوقد أبدى المسؤولون الطاجيك ثناءهم وتقديرهم على المبادرات والخدمات التي تقدمها المملكة في سبيل تيسير رحلة المعتمرين والزوار من طاجيكستان.
كما شهد توقيع محضر اتفاق بين وكالة الطيران المدني لدى حكومة طاجيكستان، والهيئة العامة للطيران المدني بحضور رئيس الهيئة عبدالعزيز الدعيلج.
كما تضمنت الزيارة لقاءات وجلسات تعريفية في مجلس نُسك للشركات الطاجيكية، للتعريف بالفرص التي تتيحها منصة "نُسك" في التخطيط لرحلة العُمرة، واستكشاف الوجهات السياحية والإثرائية للمعتمرين والزوار القادمين من طاجيكستان.
تطوير الخدماتوفي زيارة وزير الحج والعمرة إلى تركمانستان، التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التعليم والعلوم والصحة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والدينية، بايرام غول أرازدوردييفا موتييفنا، إضافة إلى مفتي تركمانستان الشيخ يالقاب خوجاقوليف.
كما التقى يرافقه رئيس هيئة الطيران المدني، مدير عام وكالة النقل والاتصالات لدى مجلس الوزراء التركماني مامدخان تشاقييف، وقد أبدى الجانب التركماني شكرهم وتقديرهم لما تقدمه المملكة من عناية واهتمام وتسهيلات لضيوف الرحمن من تركمانستان، إضافة إلى بحث سُبل التعاون والتنسيق لتطوير الخدمات والإجراءات في رحلة المعتمر التركماني.
وتأتي الزيارات امتدادًا لجهود التواصل الدولي، كجزء من أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تلبية تطلعات المعتمرين والزوّار القادمين من مختلف أنحاء العالم، من خلال تعزيز التنسيق والعمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ وضمان تحسين تجربة ضيوف الرحمن في كافة جوانب رحلتهم، وتمكين استضافة المزيد من المعتمرين والزوار بكل سهولة ويُسر.