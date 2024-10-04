شكرا لمتابعة خبر عن محامي : نشر صور المشاهير بطريقة غير جيدة أمر يعاقب عليه القانون ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي بندر العمودي ، أنه كان من المعتاد قديماً الاحتفاظ بصور المشاهير والعامة ولكن الأمر الأن اختلف .

وأشار العمودي خلال مداخلته في برنامج سيدتي ، ” الاحتفاظ بصور المشاهير علي الجوالات أمر غير محذور تماماً ، طالما لا يوجد مساس او ابتزاز ولكن نشر صور المشاهير بطريقة غير جيدة أو المساس بحياة الناس العامة أمور يعاقب عليها النظام ” .

واضاف العمودي أن تصوير المشاهير في الأماكن العامة أو تصوير لاعب كرة في مكان التدريب بدون إذن ، أمور يعاقب عليها النظام .

وأكد العمودي أنه من الطبيعي لكي يأخذ المشاهير حقهم ، أن تأخذ الأجراءات وقتاً طويلاً ولا بد من السلطات ان تتحقق من اركان جريمة حقيقة ، فقد يقوم الشخص باستخدام صورة شخص مشهورة وهو لايعلم الخطأ الذي ارتكبه .