شكرا لقرائتكم صقر رابغ يدشّن أولى ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت، مساء اليوم، أولى ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024, الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر المقبل.

وأقيمت الليلة الأولى برؤية جديدة، حيث خصصت مساحة وسط معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، تم خلالها إجراء فعاليات المزاد وسط حضور كبير من رواد المعرض.

وشهدت الليلة عرض صقر واحد من نوع شاهين طرح رابغ للطاروحين فيصل الحربي وتوفيق الزهراني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 25 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 57 ألف ريال.

مزاد نادي الصقور السعودي 2024

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.