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المرور يوضح حقيقة مقطع اصطدام شاحنة بمركبة في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، حقيقة المحتوى المرئي المتداول، ويظهر حادثة اصطدام شاحنة بمركبة في طريق عام.

اصطدام شاحنة بمركبة

وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس: “إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لحادث اصطدام شاحنة بمركبة في طريق عام فقد تمت مباشرته في حينه (منذ عام) بمدينة الرياض، واستكمال الإجراءات النظامية حياله”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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