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شكرا لقرائتكم المرور يوضح حقيقة مقطع اصطدام شاحنة بمركبة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، حقيقة المحتوى المرئي المتداول، ويظهر حادثة اصطدام شاحنة بمركبة في طريق عام.
اصطدام شاحنة بمركبة
وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس: “إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لحادث اصطدام شاحنة بمركبة في طريق عام فقد تمت مباشرته في حينه (منذ عام) بمدينة الرياض، واستكمال الإجراءات النظامية حياله”.
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