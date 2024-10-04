شكرا لقرائتكم فلكية جدة: أقوى توهج يؤثر على الأرض خلال أيام إثر انفجار بقعة شمسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن انفجار بقعة شمسية اليوم الخميس 03 أكتوبر 2024، ما أدى إلى أقوى توهج شمسي في الدورة الشمسية الحالية 25 حتى الآن وبلغت قوته (X9.1).

أقوى توهج شمسي

وقالت فلكية جدة، عبر حسابها في منصة “إكس”: “إن الانفجار تسبب في إطلاق انبعاث شمسي يتوقع أن يصل إلى المجال المغناطيسي لكوكب الأرض في 6 أكتوبر”.

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وأضاف الجمعية الفلكية بجدة: “أن هذا الانفجار قد يتسبب في نشاط جيومغناطيسي وظهور أضواء الشفق القطبي.