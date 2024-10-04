شكرا لقرائتكم انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت، اليوم، فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي تحت شعار “عالم يشبهك”، على مدى 10 أيام في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة أكثر من 400 عارض، من 45 دولة.

ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة تثري تجربة الزوار في عالم الصقور والصيد والرحلات والهوايات المرتبطة بها، إذ يحتضن المنصة الأولى من نوعها لبيع أسلحة الصيد بأنواعها المختلفة في المملكة، وتعرض فيه شركات سعودية أسلحة وذخائر تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، إلى جانب إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد، كما يوفر تجربة الرماية الحقيقية والافتراضية بالسلاح.

قد يهمّك أيضاً

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن معرض الصقور والصيد السعودي ينطلق هذا العام بنسخة متطورة تحمل مفهومًا جديدًا، حيث يهدف إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال المقبلة.

وقال: نسعى إلى استدامة موروث الصقارة، والارتباط مع الصقر الذي يعد رمزًا ثقافيًا في المملكة يمثل الشجاعة والعزة والفخر، من خلال تسليط الضوء على الصقور والصيد والهوايات المرتبطة بها، لإحياء هذا الإرث السعودي العريق، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز التراث السعودي واستدامته وتعزيز دوره في السياحة الثقافية من داخل المملكة وخارجها.

وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 160 ألف متر مربع، يقدم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 فعاليات تشمل ورش عمل يومية في عالم الصقور ورعايتها وتربيتها، ومعرض يقدم فيه مئات العارضين مستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأسلحة وأدوات الصيد، والدراجات النارية والهوائية ومركبات الدفع الرباعي والرحلات، ومنطقة لبرنامج صقَّار المستقبل، إحدى مبادرات نادي الصقور السعودي، المخصصة للطفل بأنشطة جاذبة، ترفيهية، وتثقيفية.

كما يشمل المعرض منطقة للطهي البري، ومتحف شلايل الرقمي، ومعرضًا للصور الفوتوغرافية، وآخر للفن التشكيلي الحي، ومنطقة للفنون والحرف اليدوية والنحت، وألعابًا تفاعلية وعروضًا للطائرات اللاسلكية، إضافة إلى منطقة للمأكولات، وتجربة سيارات الدفع الرباعي، وعروض الفروسية، والدرون.

يذكر أن المعرض يستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، متيحًا الدخول مجانًا للمعرض.