حيث أقيم المهرجان بالتعاون والتنسيق مع بلدية محافظه سراة عبيده.
يتكون المهرجان من30 ركن لبيع أفضل أنواع الرمان في المنطقة ومن أشهرها رمان جوف الـ معمر والبلدي و وندرفل، حيث بلغت مبيعات اليوم الأول أكثر من 50 ألف ريال مع كمية تقارب 9 طن,
وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة إهتمام رئيسي بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين وتسويق منتجاتهم من خلال العديد من البرامج والمشاريع ومن ذلك إقامة المهرجانات الزراعية المتعددة. وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والتسويقية لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة عسير: تدشن مهرجان الرمان الرابع بسراة عبيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.