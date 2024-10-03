السعودية | أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكملت أرامكو إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.

حيث تنقسم هذه الشرائح على النحو الآتي:

1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25

1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75

وتم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، حيث تم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف.

حيث تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.

يأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

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