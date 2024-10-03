29 مشروعا جامعيا مولها صندوق التعليم العالي خلال 2023

حقق صندوق التعليم العالي الجامعي خلال العام 2023 العديد من الإنجازات، من أبرزها الأداء الاستثماري الذي حقق نجاحًا مستقرًا في مساراته المتعددة، وبمعدلات نمو واعدة؛ تمثلت في تحقيق نسبة نمو 8 % من قيمة الأصول المدارة عن العام 2022، كما تم تحقيق نسبة 9.93 % كعائد استثماري إجمالي على محفظة الصندوق؛ بصافي أرباح قدرها 394 مليون ريال، والتي تعد الأعلى منذ إنشاء الصندوق بنسبة نمو تبلغ 261 % عن العام المالي 2022.

ووفق تقرير أداء الصندوق للعام المالي 2023، مول الصندوق 29 مشروعًا جامعيًا، فيما بلغ إجمالي المشرعات التي مولها الصندوق منذ إنشائه حتى الآن 618 مشروعًا جامعيًا بلغت تكلفتها أكثر من 3 مليارات ريال، شملت جميع البرامج العلمية والأكاديمية لكافة الجامعات، لرفع درجة كفاءتها وتعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية.

يذكر أن مجلسِ الشورى، خلال جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي، عرض التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445، حيث كان ضيف الجلسة الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي، الدكتور تركي بن سليمان الزميع.