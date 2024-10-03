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حملة نظافة مكثفة لمدة شهر في الشقيق

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أطلقت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان، أمس، حملة نظافة مكثفة دشنها رئيس البلدية، المهندس يحيى شافعي، على فترتين وتحت شعار «مدينتي أجمل»، وتشمل مركز الشقيق والقرى التابعة لها، وذلك من خلال أعمال الكنس الآلي واليدوي، والتي تستهدف الطرقات العامة والأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق، المهندس يحيى شافعي، أن الحملة تحت شعار مدينتي أجمل وسوف تستهدف نطاق الشقيق بالكامل ومدتها شهر، بمشاركة من عدد من عمالة البلدية، وأخرى من شركة الكهرباء، بالإضافة إلى الفرق التطوعية بالشقيق.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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