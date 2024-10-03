حملة نظافة مكثفة لمدة شهر في الشقيق

وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق، المهندس يحيى شافعي، أن الحملة تحت شعار مدينتي أجمل وسوف تستهدف نطاق الشقيق بالكامل ومدتها شهر، بمشاركة من عدد من عمالة البلدية، وأخرى من شركة الكهرباء، بالإضافة إلى الفرق التطوعية بالشقيق.
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