وأشرف على تنفيذ الخطة رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بالمناقشة المستمرة مع الفرق العاملة والإدارات المعنية والوقوف على الطبيعة.
وقامت بلدية عنيزة بزيادة عرض مسارات الطريق الرئيسي في الموقع من 70 إلى 100 متر لهدف استيعاب حركة المركبا
وكذلك توسيع عرض جادة الإبل من مساحة 30 مترًا إلى 50 مترًا لتفادي الزحام عند منطقة الأسواق الشعبية والأسر المنتجة.
وحول الكهرباء تمت أعمال صيانة 100 عامود إنارة، و200 فانوس إضاءة، ولرفع كفاءة قوة تحمل ضغط الأحمال جرى تركيب عداديّن كهرباء مع رفع المخلفات والنظافة الكاملة للموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء استعدادات ضاحية عنيزة لمزادات الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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