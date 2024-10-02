برنامج الربط الجوي يرحّب بخطوط "ايه جيت" لتسيير رحلات مباشرة من أنقرة وإسطنبول إلى السعودية

أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط "ايه جيت" إلى المملكة عبر رحلات مباشرة من مدينتي إسطنبول وأنقرة إلى الرياض، وجدة ، والدمام ، والمدينة المنورة بمجموع 25 رحلة أسبوعيًا، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي المتمثلة في تمكين وتعزيز الوصول إلى المملكة، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستهدفة، وزيادة السعة المقعدية بالتعاون مع منظومة الطيران والسياحة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السيد ماجد خان:" أن تعزيز الربط الجوي من تركيا إلى المملكة من خلال شريكها خطوط طيران ايه جيت، برحلات مباشرة إلى مختلف مطارات المملكة الأربعة والقادمة من أنقرة وإسطنبول تدعم إستراتيجيتنا السياحية ونتطلع إلى شراكة قوية مع ايه جيت والمزيد من تطوير الربط الجوي لباقي مدن المملكة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر:"إن استقبال الرحلة الأولى لشركة الطيران التركية - AJET - من مطار صبيحة كوكجن الدولي، بمعدل ست رحلات أسبوعيًا، سيوفر المزيد من خيارات السفر ويسهم في تعزيز التجارة والسياحة بين المملكة العربية السعودية وتركيا".

وأضاف أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية مطارات جدة لزيادة عدد الوجهات المتصلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ربط المطار بـ 150 وجهة دولية وخدمة أكثر من 114 مليون مسافر بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الوجهات الجديدة ستعزز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مركزًا رئيسيًا يربط بين الشرق والغرب، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات ويضمن تجربة سفر سلسة ومريحة. يُذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.