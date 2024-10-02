مختصون لـ ”اليوم“: استضافة المملكة لأحداث عالمية يعزز نهضة البناء والتشييد

وقال: "ما تشهده اليوم المملكة من إقبال كبير من الدول العالمية للاستثمار في مجال البناء دليل على ان السعودية اليوم من أكثر دول المنطقة نمواً في المشاريع بسبب ماتستضيفه المملكة من أحداث عالمية ودولية ومشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، والتي تهدف إلى تطوير مناطق حضرية حديثة ومستدامة".ولفت "عدنان" إلى تطوير البنية التحتية، مثل شبكة النقل والمطارات والموانئ، التي تعزز من تنافسية المملكة على الصعيد العالمي وخصوصاً الرياض التي ستكون نقطة جذب سياحي كبير مع المشاريع الترفيهيه الكبرى والمتطورة والتي تعزز من جودة الحياة.وأكد وجود دراسات تشير أن العاصمة مقبلة على بناء 110 فنادق بمواصفات عالمية ذات الـ 5 نجوم، ومع تطوير أحياء جدة فهي بلاشك أمامها الكثير من المشاريع التنموية.

عصام نجيب م. عصام نجيب عبدالعزيز

أحمد عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز

وأكد المختص في مجال مواد البناء والإنشاء م. عصام نجيب عبدالعزيز، أن القطاع يشهد طفرة غير مسبوقة خصوصاً في مواد البناء المستخدمة؛ إذ أدخلت المملكة تقنيات حديثة في عمليات التشييد بهدف تسريع وتيرة العمل وزيادة الكفاءة، منها: "الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تتيح بناء وحدات سكنية بأقل تكلفة وفي وقت قياسي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين عمليات التخطيط وإدارةالمشاريع وتقليل الهدر وأيضاً البناء المسبق حيث يتم تصنيع المكونات في مصانع متخصصة ثم تجميعها في الموقع، مما يسرع من عمليات البناء، وحجم الاستثمارات في قطاع البناء كبير جداً والمنتج السعودي من المنتجات التي يثق فيها المستخدم العالمي.وأكد وجود أمثلة كبيرة على تفوق المملكة فيها مثل الأنابيب البلاستيكية وغيرها وهناك اهتمام كبير جدًا في خطوط الإنتاج والمعدات المستخدمة.فيما أوضح المختص في مجال التكييف والتبريد ومجال المقاولات م. أحمد عبدالعزيز، أن النقلة النوعية التي تشهدها المملكة اليوم خصوصاً في إطار الرؤية المستقبلية للبناء مثل البناء المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة والعمارة الخضراء التي تعتمد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه واستخدام الطاقة المتجددة في تصميم المباني لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومجال التشييد والبناء في السعودية يشهد تحضر كبير على كافة المستويات.