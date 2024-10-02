عسير وجازان الأكثر في شكاوى مستهلكي الكهرباء

تصدرت عسير وجازان مناطق ومدن المملكة في متوسط تكرار الشكاوى الخاصة بمستهلكي الكهرباء خلال العام الماضي 2023، حيث بلغ المعدل في عسير لكل 100 مستهلك نحو 6.78 شكاوى في حين بلغ المعدل في جازان 6.77 شكاوى، في حين بلغ المعدل العام للشكاوى الخاصة بمستهلكي الكهرباء بالمملكة نحو 4.63 شكاوى.

انقطاع الخدمة

يعد انقطاع الكهرباء من المشاكل التي تؤدي إلى رفع الكثير من الشكاوى الخاصة بالكهرباء، ومنها المشاكل التي حصلت في محافظة شرورة هذا العام، وسبق أن أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء قرارًا تضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.

وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.

آلية التعويض

وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض، مشددة على أنه تتابع التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.

تلف الأجهزة

ومن الشكاوى أيضًا مشكلة تلف الأجهزة بسبب التيار، وكذلك تركيب العدادات وغيرها.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء، في وقت سابق، أنه بإمكان المشترك الحصول على تعويض عن حدوث تلفيات في الأجهزة الكهربائية بسبب التيار، موضحة في رد من خلال صفحة المستفيدين، بأنه على المواطن التقدم بطلب التعويض؛ وذلك بالتواصل مع مكتب خدمة المشتركين وإرفاق صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار.

شكاوى الفواتير

وتعبر شكاوى الفواتير من الشكاوى الكثيرة الخاصة بالكهرباء، والتي تحتاج إلى توضيحات من الشركات المزودة، وأبرز الشركة السعودية للكهرباء التي أكدت أنها تصدر فواتير الخدمة الكهربائية لملايين المشتركين دفعة واحدة، ويتم قراءة العدادات الخاصة بهم جميعًا خلال أيام العمل الرسمية على مدار 30 يومًا، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف يوم وفترة القراءة من مشترك لآخر.

متوسط ​​تكرار الشكاوى لكل 100 مستهلك - عام 2023

4.84 مدينة الرياض

3.3 ضواحي الرياض

4.78 الخرج

3.16 الداودمي

5.31 جدة

4.64 مكة المكرمة

3.35 الطائف

3.66 المدينة المنورة

4.71 القصيم

5.23 حائل

3.92 تبوك

3.04 الدمام

3.46 الأحساء

3.15 الحدود الشمالية

4.25 الجوف

6.78 عسير

5.52 الباحة

6.77 جازان

3.8 نجران