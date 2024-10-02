السعودية | لخلل في نظام الفرامل المدمج.. استدعاء 7938 مركبة من طرازات “BMW – MINI – رولز رويس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن ⁧استدعاء 7938 مركبة من طرازات مختلفة.

وأوضحت أن الاستدعاء شمل عدد 7,754 مركبة BMW, إضافة إلى 124 مركبة MINI، و 60 مركبة رولز رويس 2023- 2024.

وأشارت إلى أن سبب الاستدعاء، هو خلل في نظام الفرامل المدمج (IB) قد يؤدي إلى تعطل نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، ونظام التحكم في الثبات (DSC)، مما قد يزيد من مسافة التوقف وزيادة خطر وقوع حادث.

وأكدت الوزارة على أهمية التحقق من شمولية الرقم التسلسلي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة للتصليح مجانا.

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