شكرا لقرائتكم خبر عن بناءً على تقارير "الأرصاد".. جامعة الطائف تعلق الدراسة الحضورية والان نبدء بالتفاصيل

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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وحرصاً من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلبة عن بُعد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة 3 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة… pic.twitter.com/8VszcKFYDf — جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) October 2, 2024

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف عن تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلبة عن بُعد اليوم الأربعاءأكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة 3 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة بالطائف والحوية فقط، وذلك بسبب الأحوال الجوية.وقالت الجامعة إن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية. وحرصاً من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلبة عن بُعد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 ابتداءً من الساعة 3 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقرات الجامعة... This is a Twitter Status— جامعة الطائف(@TaifUniversity)وأكدت على استمرار العمل والمحاضرات حضورياً بالكليات الجامعية بفروع الجامعة