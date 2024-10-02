شكرا لقرائتكم لقطات للأمطار الغزيرة على منطقة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت مساء أمس الثلاثاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان شملت محافظات الداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وضمد، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

وفي وقت سابق، قال الباحث في الطقس وليد الحقيل: إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بأربع درجات مئوية بالمملكة الأسبوع القادم.

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أمطار مستمرة

وتابع الحقيل، خلال مداخلة إلى العربية إف إم، أن توقعات المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تستمر لعدة أيام في مواقع جنوب الطائف وحتى جازان.