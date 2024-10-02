مراحل إجراءات طلب دعم ساند

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الرياض - محمد الوسيري - قالت التأمينات الاجتماعية: إن إجراءات طلب دعم ساند تمر بعدة مراحل، حيث يتم العمل على اعتماد المعاملة أولًا، ثم يتم تحويل مبلغ التعويض على رقم الحساب المسجل عند التقديم بداية كل شهر ميلادي.

حالات الحصول على دعم ساند

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت أن متابعات الخليج 365 يستحق دعم التعطل عن العمل “ساند”، في خمس حالات.

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وتشمل حالات استحقاق دعم التعطل عن العمل ساند وفقًا لما أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها في منصة “إكس” ما يلي:

– انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة من صاحب العمل.

– ترك الموظف لعمله بسبب صاحب العمل “بحكم قضائي مثبت”.

– إفلاس المنشأة.

– إنهاء نشاط المنشأة.

– عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

كما أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التذكير بشروط صرف ساند للمرة الأولى وهي العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات.

شروط صرف ساند لأول مرة

وقالت: إنه من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة.

وأضافت أنه بشرط أن تكون 12 شهرًا المتقطعة خلال 36 شهرًا من تقديم الطلب للمرة الأولى مع توفر بقية الشروط.