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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.

مزاد اللوحات الإلكتروني

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن المزاد يتم طرحه عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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وحول طريقة الوصول إلى الخدمة، أفادت إدارة المرور بأن ذلك متاح بالدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار أيقونة المرور، وبعدها اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.