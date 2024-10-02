شكرا لقرائتكم موقف يجعل حالة دفعة حساب المواطن مرفوضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال حساب متابعات الخليج 365: إنه في حال كان الحساب البنكي غير صحيح لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة “مرفوضة”.

دفعة حساب متابعات الخليج 365 مرفوضة

وتابع حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسارات عبر منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء: أنه يلزم تغيير الحساب البنكي غير الصحيح إلى آيبان بنكي آخر مرتبط باسم مقدم الطلب.

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الاستعلام عن نتائج الاعتراضات

وفي سياق متصل كشف البرنامج عن آلية وموعد الرد على الاعتراضات التي يتقدم بها المستفيدون على عدم الأهلية حيث قال: سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية).

الاستعلام عن أهلية‬ حساب متابعات الخليج 365

يمكن أيضًا للمستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

* ‫الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب متابعات الخليج 365.

* ‫تسجيل الدخول إلى الموقع عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

* ‫أو تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* ‫النقر على الخدمات الإلكترونية.

* ‫اختيار خدمة الاستعلام عن الأهلية في حساب متابعات الخليج 365.

* ‫إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

* ‫كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

* ‫النقر على أيقونة الاستعلام.‬

متى تستحق الدفعة الجديدة دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟

يتم تحديد الموعد الذي يتم فيه إيداع الدعم في حساب البنكي الخاص بالمستفيدين، حيث إنه خصص موعد أول عشرة أيام في الشهر يتم صرف الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين.

خطوات تغيير الآيبان البنكي

ويمكن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب متابعات الخليج 365

الذهاب إلى “ملف المستفيد” من القائمة

ثم الضغط على الحساب البنكي

ثم تغيير رقم الآيبان

الاستعلام عن مبلغ الدعم

ويمكن لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365، أيضًا استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي: