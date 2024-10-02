شكرا لقرائتكم توقعات بانخفاض درجات الحرارة 4 مئوية الأسبوع القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس وليد الحقيل: إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بأربع درجات مئوية بالمملكة الأسبوع القادم.

أمطار مستمرة

وتابع الحقيل، خلال مداخلة إلى العربية إف إم، أن توقعات المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تستمر لعدة أيام في مواقع جنوب الطائف وحتى جازان.

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وتابع الباحث في الطقس أن مدينة الرياض بعيدة عن توقعات تكون الغبار حيث تضعف نسبة وصوله إليها.