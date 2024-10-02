شكرا لقرائتكم جوجل تفتتح مكتبها الجديد في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتحت شركة جوجل مكتبها الجديد في المملكة العربية السعودية وتحديداً في العاصمة الرياض.

افتتاح مكتب جوجل

أكد المدير العام لشركة جوجل كلاود لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عبدالرحمن الذيبان، في تغريدة على موقع “X” والتي نصها: إن افتتاح مكتب جوجل الجديد في المملكة العربية السعودية كمركز لعملياتنا سيدفع الابتكار ويدعم نمو النظام البيئي التكنولوجي.

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وأضاف “نحن ملتزمون بتمكين الشركات الناشئة المحلية والمطورين والقطاعات الأكاديمية من خلال توفير الوصول إلى أحدث التقنيات والموارد وبرامج التدريب”.

تعزيز قطاع التكنولوجيا

وتابع “سيلعب هذا المكتب دورًا حاسمًا في تعزيز قطاع التكنولوجيا الحيوي والمستدام في المملكة العربية السعودية”.

وفي سياق متصل، قامت CNTXT، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، بتوسيع شراكتها مع Google Cloud لتقديم Sovereign Controls by CNTXT، وهو عرض جديد متميز للأمن السيبراني مصمم خصيصًا للسوق السعودية.

تم تصميم هذا الحل لمساعدة المؤسسات الإقليمية في جهود التحول الرقمي، وخاصة تلك التي تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات السيادة والتنظيم والأمن الصارمة للبيانات.

خدمة Google Cloud Platform

يتيح العرض الجديد، الذي تقدمه CNTXT كموزع لخدمة جوجل كلاود بلاتفور Google Cloud Platform للعملاء المقيمين في السعودية، للمؤسسات المحلية تلبية متطلبات السيادة الرقمية. تتضمن خدمة إدارة المفاتيح الخارجية المُدارة (EKM) مع خدمة الوصول إلى المفاتيح (KAJ) وتقدم دعمًا محليًا لـ Google Cloud.