شكرا لقرائتكم رئيس جمعية أسر التوحد يزور فرع منطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار سمو رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد سمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود وفريق الجمعية أسر التوحد في منطقة عسير من ذوي الدخل المحدود لتفقد حالاتهم واحتياجاتهم عن قرب.

وزار سموه عددًا من المنازل وحث فريق العمل والبحث الاجتماعي على تلبية احتياجات الأسر المادية والعينية والمهارية وأكد على ضرورة وضع برامج لتحسين جودة حياة الأسر كإيجاد الوظائف المناسبة والتدريب العملي على كيفية التعامل مع ذوي التوحد داخل المنزل من أفراد أسرته.

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ونوَّه على أهمية متابعة أبناء الجمعية من ذوي التوحد على الأصعدة التعليمية والصحية والتأهيلية وذكر أن هذه الزيارات ستكون بشكل متتابع ودوري للتأكد من أداء الجمعية للأعمال والأدوار المناطة لها.