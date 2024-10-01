الدفاع المدني ينظم إنترسك السعودية

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض، فعاليات معرض إنتر-سك السعودية في نسخته السادسة على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من 32 دولة حول العالم، ويضم مؤتمرا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية.



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