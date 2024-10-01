الهيئة العامة للصناعات العسكرية تشارك في معرض "خطوة للتوظيف“

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض "خطوة للتوظيف" بنسخته العاشرة الذي يقام خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر 2024م في فندق هيلتون الرياض.

وتأتي مشاركة الهيئة بجناح خاص انطلاقًا من حرصها على استقطاب أفضل الكوادر البشرية لتحقيق مستهدفات القطاع، وتعزيز قدراتهم ومساعيهم الطموحة ضمن جهود الهيئة في توطين الموارد البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.

وتعكس مشاركة الهيئة في المعرض للعام الثاني على التوالي، بيئة العمل الفريدة وفرص التوظيف المتنوعة، إضافة إلى الحوافر والمزايا التي تتيحها للكفاءات الوطنية.

كما تلبي مشاركة الهيئة متطلبات استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية في تكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين وتقديم الاستشارات المهنية.

الجدير بالذكر أن المعرض يعتبر منصة تتيح للباحثين عن عمل من مختلف مناطق المملكة وبجميع مستوياتهم التعلمية، من لقاء أصحاب العمل مباشرة وإيجاد الفرص الوظيفية، وعرض مهاراتهم، كما تمكنهم من حضور الورش التدريبية، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، إلى جانب حصولهم على استشارات مهنية حية من خبراء في مجال التوظيف.