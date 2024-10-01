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شكرا لقرائتكم توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 بالتفصيل طريقة وخطوات تغيير الآيبان البنكي للمستفيدين للحصول على الدعم، مؤكدا أهمية تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير عليها لضمان وصول الدعم للمستحقين.
حساب متابعات الخليج 365 والآيبان البنكي
جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، على مستفيد وجه سؤالا قال فيه : “في حال رغبتي بتغيير حسابي البنكي فما هي الطريقة لعمل ذلك؟”.
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وأجاب حساب متابعات الخليج 365، بقوله : “من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى “ملف المستفيد” من القائمة ثم الحساب البنكي ومن ثم تغيير رقم الآيبان”.
خطوات تغيير الآيبان البنكي
ويمكن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب متابعات الخليج 365
- الذهاب إلى “ملف المستفيد” من القائمة
- ثم الضغط على الحساب البنكي
- ثم تغيير رقم الآيبان
الاستعلام عن مبلغ الدعم
ويمكن لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365، أيضا استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365
- الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
- إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
- إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
- إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
- تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي:
- تحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
- فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
- الضغط على “استعلام”
- إدخال رقم الهوية الوطنية
- الضغط على “بحث”
- سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.