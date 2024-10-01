مبنى جديد للأمن العام بالرياض

كما دشن مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني، بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.
واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، دشن الوزير عددًا من الخدمات عبر منصة أبشر أفراد، شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافة إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة أبشر أعمال.
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