استعادة مواقع حكومية في أبحر

استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، 6 مواقع بمساحة تتجاوز 184 ألف متر مربع، منها أربعة مواقع على واجهة شرم أبحر الشمالي، وإزالة التعديات التي أُنشئت عليها بشكل مخالف من أسوار ومبانٍ على الشواطئ في منطقة أبحر الشمالية.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها في استعادة الأراضي الحكومية وحماية الممتلكات العامة من التعدي على الواجهات البحرية والشواطئ، وتطبيق الإجراءات النظامية، وإزالة المواقع المخالفة»، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من الواجهات البحرية بصفتها وجهة سياحية واستثمارية.