إنجاز مشاريع لصيانة الطرق بمنطقة الباحة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من تنفيذ عددٍ من مشاريع لصيانة الطرق في منطقة الباحة، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتلبية الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق التنمية المستدامة.

مشاريع منجزة

وأوضحت «هيئة الطرق» أن من ضمن المشاريع المنجزة إعادة سفلتة المواقع المتضررة على طريق عقبة الباحة بطول 2 كم، وصيانة طريق «الباحة - الطائف» بطول 3 كم، وتنفيذ أعمال السلامة على امتداد طريق «الباحة - الطائف» بطول 1.7 كم، بالإضافة إلى عددٍ من مشاريع الصيانة لإزالة الانهيارات الصخرية ومعالجة النقاط السوداء، مؤكدة أن هذه المشاريع ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المرور، مما يُسهل التنقل بين المناطق. كما تسهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات السياحية في المنطقة.

أعلى معايير الجودة

وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت على تنفيذ العديد من الأعمال في تلك المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مثل: اللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية، للارتقاء بقطاع الطرق، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لطاقة شبكة الطرق الاستيعابية.