شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك سعود بعنيزة يعيد لستينية قدرتها على المشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سعود بعنيزة، عضو تجمع القصيم الصحي، من إعادة المشي لمريضة تعاني من فقد الحركة في أطرافها السفلية، مع ألم شديد في منطقة الظهر يمتد إلى الرجل اليمنى، وذلك بعد إجراء تدخل جراحي عاجل استغرق قرابة 5 ساعات وتكلل ولله الحمد بالنجاح.

وبيّن تجمع القصيم الصحي أن المريضة راجعت مستشفى المذنب العام تشكو من عدم القدرة على تحديك قدميها، وجرى تحويلها إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لاستكمال الفحوصات الطبية والإشعاعية الدقيقة من قبل فريق طبي متخصص في جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري، ولأن حالتها الصحية قد تستدعي إجراء تدخل طبي عاجل. تزحزح فقاري

قال التجمع: "أجريت للمريضة البالغة من العمر 62 عامًا الفحوصات الطبية والتصوير بأشعة الرنين المغناطيسي التي بينت وجود تزحزح فقاري قديم لديها بين الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، إضافةً إلى وجود غضروف منفجر بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى ضاغط بشكل كبير على القناة الشوكية مما سبب لها عدم القدرة على ممارسة الوقوف والمشي".

وأشار إلى أن الفريق الطبي المعالج قرر إجراء تدخل جراحي وتم تحضير المريضة إلى للجراحة التي تم خلالها عمل ثلاثة فتحات في وقت واحد لإزالة الغضروف وتوسيع القناة الشوكية، كما تم تثبيت الفقرات المتضررة ب 6 مسامير ودعامتين مع إعادة الفقرات المتزحزحة على مكانها الطبيعي، وتوسيع مخارج الأعصاب.

وقال "تكللت ولله الحمد بالنجاح واستطاعت المريضة ممارسة المشي على قدميها بصورة طبيعية ليقرر الفريق تسجيل خروج لها بعد تحسنت حالتها وتماثلها للشفاء".