شكرا لمتابعة خبر عن فتيات أجنبيات يوثقون لغتهم وطريقة تحدثهم بعد الإقامة في المملكة لمدة طويلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتيات أجنبيات يوثقون لغتهم بعد المكوث في المملكة لمدة طويلة.

وجاءت الفتيات وهي تتحدث باللهجة السعودية كما وكأنها من أبناء الوطن، كما أنهم حرصوا أيضًا على ارتداء العباءة والحجاب.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّقت أحدهم قائلة:” مجانين جمعوا كل الكلمات اللي حافظينها”، وقالت أخرى:”