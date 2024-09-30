شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات ازدحام المتقدمين للوظائف بالمقر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ملابسات الازدحام الذي شهدته أحد المقرات المعدة لاستقبال المتقدمين للوظائف في مدينة الرياض.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن الازدحام الذي حصل في المقر كان نتيجة توافد أعداد كبيرة من المتقدمين، مما أدى إلى بعض الارتباك. ودعت الوزارة جميع المتقدمين للوظائف الذين تم إشعارهم بالقبول المبدئي إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لهم عبر هواتفهم، للحد من الازدحام وضمان سير الأمور بسلاسة.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد الأسباب وراء الازدحام، مشددة على أهمية تنظيم الإجراءات لتقديم أفضل خدمة للمتقدمين. كما دعت الوزارة المتقدمين إلى مراعاة التعليمات وعدم التكدس في المقرات لتجنب أي مشكلات في المستقبل.