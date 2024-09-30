شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عقود بقيمة 47 مليون لصيانة جوامع ومساجد نجران والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية