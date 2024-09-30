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شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عقود بقيمة 47 مليون لصيانة جوامع ومساجد نجران والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، عدد من عقود مشاريع الصيانة لجوامع ومساجد منطقة نجران بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال، تمثل 88% من إجمالي مساجد وجوامع المنطقة فيما ستصل نسبة الصيانة والتشغيل 100% لكل جوامع ومساجد المنطقة بعد ترسية العقد الأخير خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة بمنطقة نجران، يرافقه أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة ومديري العموم، إذ استقبله مدير فرع الوزارة بمنطقة نجران المكلف الشيخ مشعل العتيبي ومديري الإدارات بالمحافظات التابعة للفرع.
عقب مراسم التدشين رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على مايقدمانه من دعم لا محدود وعناية كبيرة لبيوت الله وتهيئتها بجميع الوسائل وسبل الراحة ليتمكن مرتاديها من أداء فريضة الصلاة بكل طمأنينة وسكينة وخشوع.
وكذلك لدعمهم لبرامج وأنشطة الوزارة الدعوية المتنوعة والمتعددة والتي تدعوا للوسطية والاعتدال المتوافق مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح و تحارب الغلو والتطرف ، ونشر العقيدة الصحيحة الصافية وبيان خطورة ما يخالفها من بدع وسلوكيات.
كما نوّه الوزير عن ما تحظى به مشاريع وبرامج الوزارة من أهتمام من قبل أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله سبحانه وتعالى ان يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان وان يحفظ قادتها ويزيدهم عزاً وتمكيناً.
فيما عقد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اجتماعاً بمدير عام الفرع و مديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم فيها للاطلاع على سير العمل في الفرع والإدارات التابعة له وأبرز الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما اطلع على سير المشاريع واحتياجات المنطقة من الخدمات المنوطة بالوزارة.
إثر ذلك استقبل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عدداً من المراجعين من أبناء المنطقة واستمع لطلباتهم ووجه بإنهاء معاملاتهم، عقب ذلك قام بجولة تفقدية على أقسام الفرع ومرافقه للوقوف على عمل منسوبي ومنسوبات الفرع واستمع لطلباتهم و ما يلبي احتياجاتهم للقيام بواجبهم وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة .
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة بمنطقة نجران، يرافقه أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الوزارة ومديري العموم، إذ استقبله مدير فرع الوزارة بمنطقة نجران المكلف الشيخ مشعل العتيبي ومديري الإدارات بالمحافظات التابعة للفرع.
شكر وامتنان
عقب مراسم التدشين رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على مايقدمانه من دعم لا محدود وعناية كبيرة لبيوت الله وتهيئتها بجميع الوسائل وسبل الراحة ليتمكن مرتاديها من أداء فريضة الصلاة بكل طمأنينة وسكينة وخشوع.
وكذلك لدعمهم لبرامج وأنشطة الوزارة الدعوية المتنوعة والمتعددة والتي تدعوا للوسطية والاعتدال المتوافق مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح و تحارب الغلو والتطرف ، ونشر العقيدة الصحيحة الصافية وبيان خطورة ما يخالفها من بدع وسلوكيات.
أنشطة دعوية
كما نوّه الوزير عن ما تحظى به مشاريع وبرامج الوزارة من أهتمام من قبل أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله سبحانه وتعالى ان يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان وان يحفظ قادتها ويزيدهم عزاً وتمكيناً.
فيما عقد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اجتماعاً بمدير عام الفرع و مديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم فيها للاطلاع على سير العمل في الفرع والإدارات التابعة له وأبرز الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما اطلع على سير المشاريع واحتياجات المنطقة من الخدمات المنوطة بالوزارة.
إثر ذلك استقبل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عدداً من المراجعين من أبناء المنطقة واستمع لطلباتهم ووجه بإنهاء معاملاتهم، عقب ذلك قام بجولة تفقدية على أقسام الفرع ومرافقه للوقوف على عمل منسوبي ومنسوبات الفرع واستمع لطلباتهم و ما يلبي احتياجاتهم للقيام بواجبهم وفق رسالة الوزارة وأهدافها العامة .