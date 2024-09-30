كما عقد الوزير اجتماعًا مع مدير الفرع المكلف مشعل العتيبي ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم، للاطلاع على سير العمل في الفرع والإدارات التابعة له وأبرز الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما اطّلع على سير المشاريع واحتياجات المنطقة من الخدمات المنوطة بالوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر 47 مليون ريال لعقود صيانة جوامع ومساجد نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.