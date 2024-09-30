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اعلان فقد البطاقة الأمنية المصدرة من الهيئة العامة للطيران المدني

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المواطن عبدالله عبدالسلام عبدالله الأحمدي عن فقدانه البطاقة الأمنية المصدرة من الهيئة العامة للطيران المدني العمل الخاصة به.

وذكر أنه يعمل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة بشركة امتياز طيبة لسيارات الأجرة “أجرة المطار” بتصريح أمني رقم MED-04-1771.

وناشد من يجد البطاقة المفقودة بأن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة أو التواصل معه هاتفيا على الرقم التالي: 0500321025.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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