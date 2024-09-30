شكرا لمتابعة خبر عن اعلان فقد البطاقة الأمنية المصدرة من الهيئة العامة للطيران المدني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن المواطن عبدالله عبدالسلام عبدالله الأحمدي عن فقدانه البطاقة الأمنية المصدرة من الهيئة العامة للطيران المدني العمل الخاصة به.
وذكر أنه يعمل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة بشركة امتياز طيبة لسيارات الأجرة “أجرة المطار” بتصريح أمني رقم MED-04-1771.
وناشد من يجد البطاقة المفقودة بأن يسلمها إلى أقرب مركز شرطة أو التواصل معه هاتفيا على الرقم التالي: 0500321025.