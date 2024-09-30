السعودية | سكني: إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أتاح برنامج سكني خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا إضافة إلى تقديم خدماتها من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط