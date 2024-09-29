شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تعلن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

وأكدت المملكة أن ذلك استمرارا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاجب السمو الملكي، سمو الأمير محمد بن سلمان بالشعب الفلسطيني.

كما أكدت حرصها على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت إلى أنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية والتي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية لها حيث بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني.