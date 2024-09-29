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الأرصاد : استمرار هطول الأمطار إلى الجمعة المقبلة

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الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، باستمرار فرص هطول الأمطار إلى الجمعة المقبلة.

وأكد المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مكة المكرمة، ورياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع المركز جريان للسيول، وتساقط البرد،وارتفاع الأمواج علىن السواحل مع احتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

ونوه بأن المناطق المتأثرة بهذه الأمطار تشمل جازان، ونجران، وعسير، والباحة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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