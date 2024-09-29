شكرا لمتابعة خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للهجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقّع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان مع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للهجن.

وتهدف الاتفاقية لبناء المهارات الرياضية للطلبة والكوادر البشرية المتخصصة في رياضة الهجن، وتطوير برامج وأنشطة توعوية وتثقيفية وتدريبية، ومنافسات وطنية لصناعة أجيال من الأبطال الرياضيين في رياضة الهجن لتحقيق الإنجازات والبطولات المحلية والقارية والعالمية.

واتفق الجانبان على إعداد وتنفيذ 16 برنامجاً ونشاطاً تثقيفياً في رياضة الهجن تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام في جميع الإدارات التعليمية، وتصميم وتنفيذ 16 برنامجاً تدريبياً لمنسوبي ومنسوبات التعليم العام كمدربين لرياضة الهجن، إلى جانب تنظيم زيارات لطلبة التعليم العام لحضور مهرجانات وسباقات الهجن، وتنظيم سباقات للهجن مخصصة للطلبة، كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون وإعداد خطة عمل مفصلة؛ بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاقية.