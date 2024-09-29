شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تُقدم خدماتها في 36 موقعًا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (36) موقعًا حول المملكة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الرابعة والمتوسطة السابعة، ويوم الاثنين في متوسطة الحادي عشر بمحافظة الرس، ومدرسة الثانوية الأولى بالخبراء وللرجال في ابتدائية علي بن ابي طالب ومتوسطة النسائي ببريدة، ويوم الثلاثاء في ابتدائية عمر بن سليم ومتوسطة عبدالله بن مسعود ببريدة.

وللنساء في المتوسطة الثالثة بمحافظة البكيرية والثانوية الأولى بمحافظة الرس، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة وثانوية المناهل بمحافظة البكيرية ومدارس الفكر التربوية بمحافظة الرس، وللرجال في ابتدائية العلاء بن زياد ومتوسطة بلاط الشهداء ببريدة.

ويوم الخميس في ابتدائية عقبة بن عامر ومتوسطة البصر ببريدة وللنساء في المتوسطة الرابعة في البكيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر بنك التنمية الاجتماعية، ويوم الاثنين في هيئة الملكية الفكرية، وفي برنامج تطوير وزارة الداخلية لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة الكامل لمدة أسبوع، وفي مركز شقصان التابع لمحافظة الطائف لمدة ثلاثة أيام، وفي جامعة الملك عبدالعزيز برابغ لمدة يومين، وللرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء في جامعة الملك عبدالعزيز لمدة ثلاثة أيام.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة أبو جعفر المنصور بمركز الرديفة، وللنساء في الابتدائية الخامسة للبنات بمحافظة دومة الجندل، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة مركز أصفان، وللنساء في الابتدائية السادسة للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز جبة لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة مركز الشيحية بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد.

كما تقدم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بئر الروحاء بمحافظ بدر بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، والشؤون الصحية في منطقة نجران لمدة يومين، وفي المنطقة الشرقية تقدم الخدمة للنساء في جامعة الملك فيصل بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.