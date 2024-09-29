السعودية | بنك الرياض ينهي طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة مقوّمة بالدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أنهى بنك الرياض طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

وبيّن أن قيمة الطرح 750 مليون دولار والحد الإجمالي للصكوك 3,750 وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بينما العائد 5.50% في السنة.

مشيرا إلى أن الصكوك دائمة واستردادها بعد 5 سنوات، مع إمكانية استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك .

وقد نوّه البنك بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S)

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