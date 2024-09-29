السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، مدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين، وسبل تعزيزها.

وأشاد أكيم شتاينر بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة على الصعيد الدولي، منوهًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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