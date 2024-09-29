شكرا لمتابعة خبر عن المملكة وطاجيكستان توقعان مذكرة للاعفاء المتبادل من التأشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس في نيويورك وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين.

‎وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن الإعفاء المتبادَل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط)، والدبلوماسية والخدمة (للرعايا الطاجيكيين فقط).

‎كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

‎حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.