ترحيل 11894 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16/ 03/ 1446 هـ الموافق 19/ 09/ 2024 م إلى 22/ 03/ 1446هـ الموافق 25/ 09/ 2024م، عن ترحيل 11894 مخالفاً. - المخالفون 15324 - الإقامة 9235 - أمن الحدود 3772 - نظام العمل 2317 المتسللون - 1226 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %48 يمنيون. - %51 إثيوبيون. - %1 جنسيات أخرى. - 116 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 4 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 13657 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 11952 رجلاً. - 1705 نساء. - 6520 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 1385 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 11894 رحلوا.



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