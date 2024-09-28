شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مع 200 شراكة محلية وعالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكّد معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-، والذي يعدّ استمراراً لتطوير منظومة التعليم، وسعياً لبناء مواطن منافس عالميّاً من خلال البرامج والمشاريع التعليمية، التي تأتي موائمة للتوجّهات المستقبلية في سياق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأضاف معاليه أن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة “MicroX” التي ينفذها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تعمل على تنمية القدرات البشرية لدى المواطنين وإكسابهم للمهارات المتوافقة مع التغيرات السريعة التي تشهدها القطاعات في سوق العمل، من خلال 350برنامج جامعي قصير بالنمط الرقمي.

وتابع البنيان أن “MicroX” وبالتكامل مع أكثر من 200شراكة محلية وعالمية، ستعمل على دعم القطاعات التخصصية والحيوية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وكذلك تزويد سوق العمل بالمهارات الناشئة والجديدة التي تطرأ نتيجة المتغيرات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى جعل التعليم في متناول شريحة أوسع، عبر تقديمها بشكل رقمي وبطريقة مرنه، بحيث تُمكّن الجميع من التعلّم واختيار الرحلة التعليمية الأنسب لهم ولاحتياجاتهم المهنية.

وأشاد معالي الوزير بالدور الذي يقوم به المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الرقمي، بما يخدم قطاع تنمية القدرات البشرية، والأثر الذي ستصنعه المبادرة خلال السنوات القادمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، عبر التنسيق والتكامل الذي سينعكس على تمكين أبناء وبنات المملكة وإتاحة فرص التعلم لهم، ودعم المخرجات التعليمية بشكل مؤهل لسوق العمل وتدعيمها بالمهارات والقدرات اللازمة، علاوةً على تعزيز المسار المهني لمن هم في سوق العمل حالياً.