إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون و290 كجم كوكايين عبر المنافذ خلال 3 أشهر

أحبطت الجهات المختصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تهريب أكثر من 4 ملايين حبة كبتاجون مخدرة و290 كجم كوكايين مخدر، عبر المنافذ البرية والبحرية، ممثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة مكافحة المخدرات، في حين تم إحباط 19 كجم من مادتي الشبو والهيروين المخدرتين.

التهريب في شحنات الموز

و​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ من إحباط محاولة تهريب 54.8 كجم من مادة «الكوكايين» المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة، أمس الأربعاء، أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية «موز»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من «الكوكايين» مُخبأة ضمن الإرسالية.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بداية سبتمبر الجاري، قد أحبطت محاولة تهريب (236) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدّر مخبأة داخل شحنة فاكهة الموز في ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

349 ألف حبة كبتاجون

وفي أغسطس الماضي، ​تمكّنت الهيئة في منفذ جديدة عرعر من إحباط محاولة تهريب 349.710 حبات كبتاجون, عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ جديدة عرعر، عبارة عن «معدات تُستخدم في جلي البلاط»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن المعدات.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

تهريب كمية كبيرة من الشبو

وفي أغسطس أيضا، تمكنت الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء، والوديعة، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 19 كجم من مادتي الشبو، والهيروين، عُثر عليها مخبأة في مركبة، وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك الوديعة من إحباط محاولة تهريب 8.5 كجم من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل غطاء محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب 10.3 كجم من مادة الشبو المخدرة، و23 جراما من مادة الهيروين، عُثر عليها مخبأة بداخل الصناديق الجانبية والثلاجة الخاصة بإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

7 محاولات فاشلة

وفي يوليو الماضي، تم إحباط 7 محاولات لتهريب 112.493 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في مركبات قادمة إلى المملكة عبر منفذي الحديثة والدّرة.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من المركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية»، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن إحباطها 4 محاولات في منفذ الدّرة، كانت الأولى محاولة تهريب 5.742 حبة كبتاجون مُخبأة بمطفأة الحريق الخاصة بإحدى المركبات، والثانية محاولة تهريب 5.731 حبة كبتاجون مُخبأة بنفس الطريقة السابقة، فيما تم إحباط محاولة تهريب ثالثة بلغت 10.000 حبة، مُخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تمكّن منفذ الدرة من إحباط تهريب 36.274 حبة، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى المركبات.

كما تمكّنت الهيئة من إحباط 3 محاولات في منفذ الحديثة، حيث عُثر على 16.580 حبة كبتاجون، مُخبأة بداخل الفلتر الخاص بخزان الوقود لإحدى المركبات، كما تم إحباط تهريب 23.630 حبة، كانت مُخبأة بداخل مركبة قادمة عبر المنفذ، في حين عُثر على 14.536 حبة كبتاجون، مُخبأة بداخل أحذية ركاب قدموا إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وفي شهر يوليو الماضي، أيضا تمكّنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 3.633.978 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن «معدات حديدية»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية.

ضبطيات المخدرات القادمة عبر المنافذ البرية والبحرية

سبتمبر

54.8 كجم كوكايين - ميناء الملك عبدالله برابغ

236 كجم كوكايين - ميناء الملك عبدالله برابغ

أغسطس

349.710 حبات كبتاجون - منفذ جديدة عرعر

19 كجم شبو وهيروين - منفذا البطحاء والوديعة

يوليو

- منفذا الحديثة والدّرة 5.742 حبة كبتاجون

5.731 حبة كبتاجون

10.000 حبة كبتاجون

36.274 حبة كبتاجون

16.580 حبة كبتاجون

23.630 حبة كبتاجون

14.536 حبة كبتاجون

المجموع: 112.493 حبة

- 3.633.978 حبة كبتاجون - ميناء جدة الإسلامي